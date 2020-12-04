Претенденты на сердце Мишиной честно ответят на каверзные вопросы.

В пятницу, 4 декабря, в 19:00 стартовал 7 выпуск романтического реалити "Холостячка". Финал шоу становится все ближе.

Читайте такжеВ сеть "слили" фото "холостячки" Мишиной с якобы победителем шоу - она прокомментировала (видео)В выпуске от 4.12.2020 "холостячка" Ксения Мишина проверит правдивость слов и признаний участников проекта, посетив их жилье.

"Осталась самая ответственная часть проекта. Я больше доверяю и верю мужчинам, но параллельно и усиливаются какие-то страхи", - отмечает Ксения. Ее слова передает Telegram-канал СТБ.

Претенденты на сердце Мишиной честно ответят на каверзные вопросы. Но, как говорилось в анонсе шоу, неожиданно один из фаворитов Ксении начнет всеми силами избегать откровенного разговора с ней.

Анонс 7 выпуска "Холостячки"

Кто остался в шоу "Холостячка" после 6 выпуска

На проекте перед эфиром 4 декабря 2020 остались: Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт.

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Автор: Ольга Робейко