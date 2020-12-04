Актриса говорит, что участник "Холостячки" приезжал к ней, чтобы просто поддержать.

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Актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина прокомментировала слухи о том, что в финале проекта она якобы выбрала Евгения Ковтуненко (финальные выпуски зрители еще не видели, - Ред.).

Читайте также"Холостячка" 5 выпуск: с кем поцеловалась Мишина и кто покинул шоу (фото, видео)Такие домыслы фанатов небезосновательны: накануне в сеть "слили" кадры, на которых артистку запечатлели в объятиях якобы Ковтуненко.

В интервью программе "Ходят слухи" Мишина призналась, что эти снимки были сделаны во время ее участия в "Танцах со звездами", она была приглашенной судьей.

"Женя приезжал ко мне, подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа", – сказала Ксения.

Кто остался в шоу "Холостячка"

На проекте перед эфиром 4 декабря 2020 остались: Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт.

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Автор: Ольга Робейко