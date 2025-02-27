Подруга звезды 'Баффи' Мишель Трахтенберг случайно выдала причину ее смерти

Она опубликовала в соцсетях пост.

26 февраля стало известно о смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг - звезды фильма "Евротур" и сериалов "Баффи - победительницы вампиров" и "Сплетницы".

После этой новости подруга Трахтенберг, 52-летняя медийница и фотограф Аманда де Каденет, опубликовала в своих соцсетях пост, в котором рассказала, что Мишель давно знала о том, что ее смерть неизбежна.

"Я не буду делиться деталями наших разговоров за последние шесть месяцев. Но ты знала, что смерть была очень вероятной", - написала Аманда.

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Однако вскоре женщина удалила этот фрагмент из поста и изменила его на следующий:

"Желаю тебе мирного перехода, дорогая подруга, и пусть твой дух наконец отдохнет".

Вероятно, Аманда знала о причине плохого состояния Трахтенберг, однако решила не углубляться в подробности.

Известно, что недавно Мишель перенесла операцию по пересадке печени. Полиция, приехавшая на место смерти, не обнаружила следов насилия.

Напомним, Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Ее тело нашла мама в квартире в Нью-Йорке.

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