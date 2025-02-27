Подруга звезды 'Баффи' Мишель Трахтенберг случайно выдала причину ее смерти

26 февраля стало известно о смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг - звезды фильма "Евротур" и сериалов "Баффи - победительницы вампиров" и "Сплетницы".
После этой новости подруга Трахтенберг, 52-летняя медийница и фотограф Аманда де Каденет, опубликовала в своих соцсетях пост, в котором рассказала, что Мишель давно знала о том, что ее смерть неизбежна.
"Я не буду делиться деталями наших разговоров за последние шесть месяцев. Но ты знала, что смерть была очень вероятной", - написала Аманда.
Однако вскоре женщина удалила этот фрагмент из поста и изменила его на следующий:
"Желаю тебе мирного перехода, дорогая подруга, и пусть твой дух наконец отдохнет".
Вероятно, Аманда знала о причине плохого состояния Трахтенберг, однако решила не углубляться в подробности.
Известно, что недавно Мишель перенесла операцию по пересадке печени. Полиция, приехавшая на место смерти, не обнаружила следов насилия.
Напомним, Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Ее тело нашла мама в квартире в Нью-Йорке.