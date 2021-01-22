Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) стали новыми ведущими тревел-шоу "Орел и Решка".
Об этом звезды написали на своих страницах в Instagram.
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По словам Мишель Андраде, в первом выпуске программы о путешествиях зрителей ждет крутое путешествие.
"2021-ый только начался, а уже радует! О май гад! Мы с Позитивом станем ведущими первого выпуска юбилейного сезона Орел и Решка: 10 лет. И возьмем вас в очень крутоеее путешествие! Догадайтесь куда полетим? Встретимся 13 февраля", - пишет Андраде.
А Позитив отметил, что вместе со своей соведущей они преодолели все закрытые границы.
"Мы с Мишель Андраде преодолели все закрытые границы и стали ведущими первого выпуска юбилейного сезона Орел и Решка: 10 лет. Угадайте куда мы отправились?", - написал музыкант.
Премьера шоу, которому исполняется 10 лет, состоится в феврале.
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