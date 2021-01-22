В первом выпуске тревел-шоу, которому исполняется 10 лет, зрителей ждет крутое путешествие.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) стали новыми ведущими тревел-шоу "Орел и Решка".

Об этом звезды написали на своих страницах в Instagram.

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По словам Мишель Андраде, в первом выпуске программы о путешествиях зрителей ждет крутое путешествие.

"2021-ый только начался, а уже радует! О май гад! Мы с Позитивом станем ведущими первого выпуска юбилейного сезона Орел и Решка: 10 лет. И возьмем вас в очень крутоеее путешествие! Догадайтесь куда полетим? Встретимся 13 февраля", - пишет Андраде.

А Позитив отметил, что вместе со своей соведущей они преодолели все закрытые границы.

"Мы с Мишель Андраде преодолели все закрытые границы и стали ведущими первого выпуска юбилейного сезона Орел и Решка: 10 лет. Угадайте куда мы отправились?", - написал музыкант.

Премьера шоу, которому исполняется 10 лет, состоится в феврале.

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Автор: Александр Топчий