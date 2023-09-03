Артист признал, что он тяжело воспринимает критику.

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин впервые рассказал о причинах расставания с певицей Дашей Астафьевой. В прошлом они крутили роман, однако построить отношения у них не получилось.

По словам Крупина, в этом виноват он. Артист не скрывает, что у него непростой характер. Кроме этого, в их отношениях были некоторые сложности.

"У меня просто сложный характер. Дело не в ней, дело во мне... Были претензии друг к другу", - пояснил Крупин в новом выпуске шоу "Неймовірна правда про зірок".

Сама же Астафьева недавно отмечала, что сейчас она поддерживает с артистом дружеские отношения. По словам Крупина, без романа им стало проще общаться. Он объяснил, что остро реагирует на претензии от женщин, потому что не считает себя плохим. Поэтому в отношениях ему тяжело.

"Если ко мне какая-то претензия, я начинаю: "В чем вопрос, какая претензия, если я такой белый, классный, пушистый", - признался артист.

Личная жизнь Даши Астафьевой - что известно

Сейчас певица состоит в отношениях с мужчиной, имя которого она тщательно скрывает. Астафьева не хочет публично рассказывать о любимом, но отмечает, что очень счастлива в отношениях с ним.

По словам певицы, родные ее возлюбленного были против нее. Как оказалось, у них были нарекания к профессии Астафьевой.

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