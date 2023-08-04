У них было много нареканий к профессии Даши.

Украинская певица Даша Астафьева совсем недавно рассказала, что у нее есть молодой человек. Однако имени его она не раскрывает, так как считает, что счастье любит тишину.

Только постепенно она немного приоткрывает завесу своей личной жизни. В программе "ЖВЛ" она рассказала, что счастлива в новых отношениях. Более того, она со своим возлюбленным еще и создала общий проект - аудиокниги на украинском языке.

Однако, как призналась звезда, родственники ее возлюбленного были скептически настроены по отношению к ней. Они не совсем серьезно к ней относились и переживали о том, что скажут люди. А все дело в прошлом Астафьевой - участии в коллективе NikitA и съемках для глянцевого мужского журнала Playboy.

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"Очень много было нареканий именно к моей профессии. Родные моего парня не воспринимали меня, переживали, что обо мне скажут люди. Поэтому я сейчас как никогда настроена на создание семьи, на то, чтобы развиваться вместе и быть хорошим примером для людей", – сказала Астафьева.

Она добавила, что пока рассказывать больше о своих отношениях не хочет. У нее уже был опыт, когда она всем рассказала о своем возлюбленном, и это не очень хорошо отразилось на их отношениях.

Напомним, ранее Даша Астафьева ответила, почему больше не вернется на сцену.

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