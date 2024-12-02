Мирослав Кувалдин одним словом объяснил, почему артистки стали на сторону врага.

Украинский певец, лидер группы "The ВЙО" и военный Мирослав Кувалдин, который ранее рассказал о маме-россиянке, высказался о певицах-предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Музыкант ответил, почему в прошлом украинские звезды поддержали войну.

Уже много лет Повалий и Лорак живут в РФ и занимаются там своими карьерами. Если Каролину Куек (настоящее имя Лорак) жители страны-агрессора и ее коллеги еще хотят видеть на концертах и фестивалях, то Повалий все реже можно увидеть на публике. Однако даже при таких редких появлениях она продолжает выдавать бред о войне в стиле кремлевской пропаганды и слепо верить в то, что Россия и ее диктатор якобы "все делает правильно". Более того, Таисия даже стала гражданкой РФ, чем окончательно отреклась от родины.

В интервью OBOZ.UA Кувалдин прокомментировал такие поступки предательниц. По его мнению, они выехали в РФ и продолжили поддерживать путинский режим даже после начала полномасштабного вторжения из-за материальной выгоды. Артист убежден, что совесть, родные люди в Украине, которых убивают оккупанты, и ощущение родины "перекрывается этими бумажками".

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Солист "The ВЙО" считает, что коллеги, с которыми ранее он выступал на одной сцене, продались за кровавые рубли. За них они предали всех, но в то же время, убежден, что такое решение не сделало их счастливыми.

"Ответ очень прост: деньги. И не надо далеко ходить и что-то придумывать. Это первое, чем сатана обольщает слабые души. А совесть? Родственники? Украинские корни? Родина? Все это просто перекрывается этими бумажками. Ну, есть такие люди, ничего не поделать. Принесло ли это решение счастье этим двум женщинам? Уверен, что нет. Говорят так: когда ты с сатаной заключаешь договор, то проигрываешь уже с самого начала", - подчеркнул Кувалдин.

Напомним, ранее Мирослав Кувалдин рассказал, как поддерживает общение с семьей. Украинский защитник также признался, как часто удается видеться с родными.

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