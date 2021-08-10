Актера обвиняют в том, что он совершал неправомерные действия в течение 20 лет.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует служебное расследование после жалоб на то, что советский актер Владимир Талашко приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщается на странице Минкульта в Facebook.

"Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении.

Также министерство призывает руководство университета содействовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Владимира Таламашко обвинили в домогательствах

Ранее сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй, согласно которым 75-летний советский актер Владимир Талашко совершал неправомерные действия в адрес девушек в течение 20 лет.

В посте указано, что Талашко приглашал девушек к себе домой. После нескольких бокалов алкоголя он устраивал девушкам фотосессии в стиле ню, а затем пытался заняться с ними сексом.

Автор: Людмила Жерновская