Скандальный рэпер раскритиковал новое решение Минкульта и поддержал коллег, которые остались в Украине, в отличие от него.

Скандальный украинский рэпер Потап, он же Алексей Потапенко, который во время войны уехал за границу и сменил псевдоним на Slavic Balagan, прокомментировал новое решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Артист возмутился, что его коллеги, которые остались на родине, временно не смогут выезжать за границу.

Как известно, в Минкульте создали проект изменений в постановление Кабмина, согласно которому теперь для деятелей культуры будут действовать ограничения на выезд за границу. Новые правила вступят в силу с 3 марта. Согласно им, для украинцев мужского пола призывного возраста, которые работают в культурной и медийной сфере, временно запрещено пересекать украинскую границу. Нововведения созданы во избежание злоупотреблений, поскольку ранее 20% мужчин, которые выезжали на гастроли, не возвращались.

Реакция Потапа на изменения в правилах на выезд за границу не заставила себя долго ждать. Одиозный артист, который наслаждается заграничной жизнью и дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, вышел на связь с заявлением на украинском языке в Instagram.

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Он отметил, что возмущен новыми правилами. Свою позицию исполнитель объяснил тем, что его коллеги, которые остались в Украине, собирали средства на помощь ВСУ за рубежом и напоминали миру о войне, а сейчас якобы эту возможность забрали. В то же время Потап и словом не обмолвился о тех, кто выехал незаконно и остался в Европе или за океаном во время войны.

"Украинские артисты на международной арене поддерживают государство, поддерживают президента, собирают сотни миллионов гривен на ВСУ, а Минкульт, вместо того чтобы помогать, это все перечеркивает!" - написал продюсер.

Напомним, ранее группа "Бумбокс" высказалась о запрете музыкантам выезжать за границу. Участники коллектива планировать отправиться в концертный тур, но из-за новых ограничений, похоже, его придется отложить. Артисты отметили, что взволнованы новыми правилами выезда.

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