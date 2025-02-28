Коллектив должен был поехать в европейский тур.

Известная украинская группа "Бумбокс" высказалась о новых правилах от Министерства культуры о запрете выезжать за границу во время военного положения.

Не секрет, что ограничения для артистов начнут действовать уже с 3 марта. Поэтому участники группы опубликовали новый пост в своем Instagram и отметили, что волнуются из-за этих новостей.

"Дорогая семья Бумбокс, в связи с последними новостями волнуемся, но совсем немного. Все, что будет происходить с вашей любимой бандой, будет происходить в рамках действующего законодательства Украины. Работаем, служим, делаем донаты - этот алгоритм никогда не подводит. Обо всех изменениях будем докладывать мгновенно", - отметили участники группы.

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К слову, в марте группа должна была отправиться в Дронотур по Европе. Во время своих выступлений "Бумбокс", традиционно, собирает деньги для Фонда Андрея Хлывнюка, который является лидером коллектива. Мужчина постоянно занимается закупками дронов и привозит большие суммы донатов от зарубежных слушателей.

Напомним, ранее лидер львовской блэк-дэт-метал группы "1914" Дмитрий "Кумар" Тернущак высказался о запрете артистам выезжать за границу. Он также назвал сумму, которую они потеряли из-за отмены концертов.

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