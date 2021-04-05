Тина Кароль отметила, что участница с каждым этапом раскрывается.

Для "нокаутов" на шоу "Голос страны-11" Мила Нитич соединила две песни Hush Hush The Pussycat Dolls и Freedom Дана Балана.

Читайте такжеДан Балан феерично вернулся на шоу "Голос страны" (фото, видео)Все присутствующие в зале остались в восторге от выступления певицы. "Какой у тебя классный голос... Вот я смотрю на тебя, а ты вся светишься. Душа пела так, что все остальное вообще неважно", - сказал Дан Балан.

Звездный тренер Тина Кароль оценила выступление Нитич й пригласила ее на третий стул в своей команде.

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Автор: Ольга Робейко