Она также назвала причину завершения отношений.

Украинская певица Мила Нитич, которая недавно рассказывала о помолвке с возлюбленным, сообщила об изменениях в личной жизни.

В частности, 34-летняя артистка призналась, что разошлась со своим избранником, имя которого не называет.

"Сейчас я одна", - заявила Нитич в комментарии для OBOZ.UA.

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Ранее Мила рассказывала, что ее возлюбленный не связан с творчеством и музыкой. У него есть бизнес в пищевой промышленности. Также исполнительница отмечала, что их отношения начались недавно, однако они уже жили вместе и планировали совместное будущее и свадьбу. По словам Нитич, причиной их внезапного расставания стали болезненные события, о чем она сказала так:

"Произошли очень болезненные события в моей жизни, но пока я не готова о них говорить. Обещаю, что обязательно расскажу, когда буду готова".

Что известно о Миле Нитич

В 2008 году Мила участвовала в шоу "Караоке на майдане". После этого попала в телепроект "Шанс" и вышла в финал.

Через год Нитич представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Тогда артистка заняла 7 место и получила приз от певицы Аллы Пугачевой - 50 тысяч долларов.

Напомним, ранее популярный украинский блогер Миша Лебига сообщил о расставании с девушкой. Пара была вместе два года и осталась в дружеских отношениях.

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