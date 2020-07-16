Известная украинская модель в купальнике засветила жирок (фото)
Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram новую фотографию, где позирует на пляже.
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На снимке Мила предстала в желтом смежном купальнике с глубоким декольте. Стоит отметить, что девушка не стесняется несовершенств на своем теле и смело публикует откровенные фотографии.
"Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут интереснее", - написала Мила.
Поклонники поддержали модель и отметили, что она выглядит бесподобно.
"Вау, ты такая красивая, моя дорогая, я люблю тебя", "Не думали о том, чтоб уменьшить грудь?", "Шикарное фото, вы выглядите просто бесподобно", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, девушка с 13 размером груди стала рекордсменкой Украины.
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