Известная украинская модель в купальнике засветила жирок (фото)

Мила Кузнецова опубликовала пляжное фото.

Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram новую фотографию, где позирует на пляже.

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На снимке Мила предстала в желтом смежном купальнике с глубоким декольте. Стоит отметить, что девушка не стесняется несовершенств на своем теле и смело публикует откровенные фотографии.

"Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут интереснее", - написала Мила.

Поклонники поддержали модель и отметили, что она выглядит бесподобно.

"Вау, ты такая красивая, моя дорогая, я люблю тебя", "Не думали о том, чтоб уменьшить грудь?", "Шикарное фото, вы выглядите просто бесподобно", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, девушка с 13 размером груди стала рекордсменкой Украины.

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