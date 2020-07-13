Украинская модель с 13 размером груди перевоплотилась в Олега Винника

Модель перевоплотилась в певца Олега Винника с помощью приложения Doublicat.

Украинская модель с 13 размером груди и обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова перевоплотилась в знаменитого певца Олега Винника.

С помощью приложения Doublicat девушка свое лицо подставила вместо лица певца. Таким образом Олег Винник предстал с лицом Милы в клипе на песню "Безумная любовь". Также модель перевоплотилась в Бритни Спирс, Настю Каменских и Тину Кароль.

Как сообщал УНИАН, Мила Кузнецова потрясла формами.

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