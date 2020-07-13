Украинская модель с 13 размером груди перевоплотилась в Олега Винника
15:57, 13 июля 2020Звезды
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Модель перевоплотилась в певца Олега Винника с помощью приложения Doublicat.
Мила Кузнецова / фото УНИАН
Украинская модель с 13 размером груди и обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова перевоплотилась в знаменитого певца Олега Винника.
С помощью приложения Doublicat девушка свое лицо подставила вместо лица певца. Таким образом Олег Винник предстал с лицом Милы в клипе на песню "Безумная любовь". Также модель перевоплотилась в Бритни Спирс, Настю Каменских и Тину Кароль.
Мила сыграла Винника / фото instagram.com/mila_kuznetsova10
Как сообщал УНИАН, Мила Кузнецова потрясла формами.
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