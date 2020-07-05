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Украинская модель с 13 размером груди потрясла формами

16:27, 05 июля 2020
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Міла показала груди / фото instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram видео, на котором она танцует под хит Димы Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка".

Так, модель предстала в красном платье с глубоким декольте. Во время выступления ее пышные формы также танцевали перед камерой.

"Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка", - написала Кузнецова.

Как сообщает УНИАН, ранее Кузнецова прогулялась в откровенном наряде.

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