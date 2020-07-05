Украинская модель с 13 размером груди потрясла формами
16:27, 05 июля 2020Звезды
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Мила Кузнецова станцевала под песню "Вечериночка".
Міла показала груди / фото instagram.com/mila_kuznetsova10
Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram видео, на котором она танцует под хит Димы Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка".
Так, модель предстала в красном платье с глубоким декольте. Во время выступления ее пышные формы также танцевали перед камерой.
"Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка", - написала Кузнецова.
Как сообщает УНИАН, ранее Кузнецова прогулялась в откровенном наряде.
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