Украинская модель с 13 размером груди потрясла формами

Мила Кузнецова станцевала под песню "Вечериночка".

Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram видео, на котором она танцует под хит Димы Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка".

Так, модель предстала в красном платье с глубоким декольте. Во время выступления ее пышные формы также танцевали перед камерой.

"Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка", - написала Кузнецова.

Как сообщает УНИАН, ранее Кузнецова прогулялась в откровенном наряде.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram