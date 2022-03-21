Они собрали 35 млн долларов для помощи украинским беженцам.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с актерами Эштоном Катчером и Милой Кунис, которые собрали 35 млн долларов для помощи украинским беженцам.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Эштон Катчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 млн долларов", - отметил он.

По словам Зеленского, актеры направят эти средства в транспортную компанию Flexport и сервис по поиску жилья Airbnb для помощи беженцам из Украины.

"Лично поблагодарил их за поддержку. Поражен их решимостью. Они вдохновляют мир", - добавил глава государства.

Эштон Кутчер @aplusk и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали $35 млн и направляют их @flexport и @Airbnb для помощи беженцам из России. Лично поблагодарил их за поддержку. Поражен их решимостью. Они вдохновляют мир. #StandWithUkrainepic.twitter.com/Z8KnOFtPtn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

Как известно, Мила Кунис родилась в Черновцах в 1982 году. Когда ей было 8 лет, ее семья эмигрировала в США.

3 марта Кунис и Катчер запустили страницу GoFundMe с целью собрать $30 млн для организаций, которые помогают нуждающимся.

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