Ранее врачи сказали 34-лентей артистке, что она не сможет иметь детей.

Украинская певица и актриса Мика Ньютон, которая живет и работает в США, в сентябре прошлого года впервые рассказала, что боролась с раком яичника.

Читайте такжеИзвестная украинская певица рассказала, как пережила онкологиюТеперь артистка поделилась с поклонниками снимком, на котором изображена на больничной койке. Под фото Мика рассказала о том непростом времени. По словам певицы, тогда врачи сказали ей, что у нее рак яичников третьей стадии.

"Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии но самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли ... но произошло чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть. Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и положительные мысли исцеляют!", - написала артистка.

Кто такая Мика Ньютон

Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, родилась 5 марта 1986 года в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

В 2001 году Оксана переехала в Киев и поступила в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусства, на отделение эстрадного вокала. В 2002 году она победила на фестивале «Черноморские игры» в Скадовске. На победительницу обратил внимание продюсер Юрий Фалеса. Именно он придумал для певицы псевдоним Мика Ньютон.

26 февраля 2011 года Ньютон победила в финале украинского национального отбора на конкурс песни Евровидение 2011. 12 мая Мика Ньютон выступила под шестым номером во втором полуфинале Евровидения в Дюссельдорфе и получила право участвовать в финале, который состоялся 14 мая. В финале Евровидения 2011 с песней Angel певица заняла 4 место, набрав 159 баллов.

В декабре 2018 года вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.

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Автор: Ирина Погорелая