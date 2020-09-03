Сегодня, 3 сентября, состоится суд.

Скандальный актер Михаил Ефремов сегодня, 3 сентября, на заседании Пресненского суда признает свою вину в ДТП, которое произошло 8 июня.

Читайте такжеАдвокат Ефремова заявил, что тот не сидел за рулем авто в момент ДТП

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что именно сегодня Ефремов признает свою вину, передает РИА Новости.

К слову, изначально он ее уже признавал, но затем защита решила сменить тактику. И тогда Михаил заявил, что не помнить, что происходило в момент ДТП.

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Автор: Диана Могилевич