Новая песня вошла в мини-альбом певицы.

После триумфа на "Евровидении-2024", где певица Jerry Heil вместе с рэпершей alyona alyona заняли 3 место, исполнительница представила новый мини-альбом "MARIA". В него вошло четыре песни о личных переживаниях артистки и духовности.

Главный сингл альбома "VIRGIN MARIA" стал идейным продолжением конкурсной песни "Teresa & Maria". Основной смысл трека - протест против давления стандартов.

"Это песня о сопоставлении божественного и человеческого от имени девушки, которую всегда с кем-то сравнивали. Идейное продолжение трека "Teresa & Maria", где речь идет о дуальности: божественной и человеческой. Я верю, что человек - это действительно продолжение Бога, однако требовать от женщины быть святой - это идеализация, которая имеет последствия", - поделилась Jerry Heil.

К песне исполнительница представила концептуальный ролик, режиссером которого стал клипмейкер Инди Хаит. В видео певица предстает в обыденных ситуациях, которые напоминают картины эпохи Возрождения.

"Этот клип стал для меня "обнажением" после Евровидения. Мы сняли защитные латы, чтобы показать человека под ними. С помощью художественных средств режиссер создал из простых образов настоящие картины. Это стало открытием для меня: эмоции можно увидеть и без каких-либо дополнительных артефактов - достаточно взглянуть в глаза", - объяснила артистка.

Что касается альбома, то в его состав вошло интро, в котором сочетается песня о женщинах и отрывок стихотворения Ивана Франко "Сикстинская Мадонна". Второй песней стала "AVE MARIA". В нем Jerry Heil рассказывает о своих переживаниях во время полномасштабного вторжения. Третьим треком становится главный сингл "VIRGIN MARIA", а завершает альбом хит "Teresa & Maria".

Напомним, ранее Jerry Heil и АІуопа АІуопа показали клип о единении женщин.

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