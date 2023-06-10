Ведущий не скрывает, что он винил себя в трагедии.

Украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о пережитой трагедии. В 2014 году его младшую дочь Олю, которой было 17 лет, сбила машина. Девушка погибла, а виновника смертельной аварии так и не нашли.

"До сих пор никого не нашли, и это открытый вопрос. Я не знаю, хотел бы я узнать, кто это сделал... У нас с женой на это разные взгляды. Она считает, что надо знать. Но дело не закрыто... У нас какое-то свое видение, что следствию известно о преступнике и, видимо, с самого начала. Но сделано так, чтобы он был неизвестным", - признался Грубич в новом интервью Алине Доротюк.

Ведущий не скрывает, что он винил себя в трагедии. Тогда он мог бы пойти встречать дочь, но она этого не захотела.

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"Это был футбол в тот вечер, это не такая уж ночь была, это 12 часов. Мы могли легко ее пойти встретить возле метро, но все же взрослый человек, почти 18 лет. Она сама не хотела, чтобы мы ее встречали. Но я себя корю, что я этого не сделал, и даже сердился", - рассказал журналист.

По словам Грубича, он понимает, что может не воспринимать следствие объективно. Однако ему все равно кажется, что от него что-то скрывают.

"Мне кажется, что просто идет умалчивание. Но я понимаю, что я заинтересованное лицо, и не могу это все объективно воспринять. Мне правду не рассказывают, по бумажкам они все проделали правильно, вроде там не было камер наблюдений и куча всяких там оправдательных моментов. Но внутреннее ощущение, что мы обмануты... Что это какой-то непростой человек это сделал, но ведь он ходит по земле, топчет ее", - отметил Грубич.

Дочь Грубича погибла из-за ДТП - что известно

Дочь ведущего погибла в 2014 году. Все это время Грубич не может оправиться после трагедии. В 2022 году ведущий со слезами на глазах рассказывал, что его дочь возвращалась домой, когда неизвестный сбил ее на пешеходном переходе.

Девушка получила серьезные травмы. Она месяц находилась в коме, однако врачи не смогли вернуть ее к жизни. По словам Грубича, потерю ребенка пережить невозможно. Сейчас он живет с этой болью.

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