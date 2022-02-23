Дочь Константина Грубича погибла в 2014 году.

Украинский телеведущий Константин Грубич в программе ЖВЛ рассказал о трагическом событие, которое произошло в их семье в 2014 году.

Тогда его 17-летняя дочь Ольга поздно ночью возвращалась домой. Когда она переходила дорогу на пешеходном переходе, неизвестный сбил ее. Почти месяц Ольга находилась в коме, но врачам так и не удалось спасти ей жизнь.

"Это невозможно пережить, с этим надо, я вынужден с этим жить. Что мне помогает? То, что есть семья, есть жена, которой еще труднее чем мне", - сказал Грубич.

Кроме того, Константин извинился перед супругой за то, что рассказал об этом трагедии, ведь уже много лет они держат эту боль в себе и ни с кем этим не делились.

Несмотря на всю боль утраты Константин и его супруга Светлана продолжают жить. Они воспитывают дочь Владу и сына Ярослава.

Напомним, ранее дочь Константина Меладзе впервые прокомментировала неизлечимую болезнь брата.

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