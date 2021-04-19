При этом действующему губернатору штата, республиканцу Грегу Эбботту достались 33%.

Актер Мэтью МакКонахи имеет солидные шансы на победу в выборах губернатора штата Техас.

Об этом говорят данные нового опроса The Dallas Morning News и Техасского университета в Тайлере, пишет TMZ.

Читайте такжеМеттью Макконахи описал в мемуарах, как отец ломал пальцы матери во время ссорОрганизаторы опросили примерно 1 126 случайных жителей Техаса, зарегистрированных как избиратели, большинство из которых придерживаются республиканской позиции.

В результате звезда "Настоящего детектива" и "Далласского клуба покупателей" получил 45% голосов поддержки. При этом действующему губернатору штата, республиканцу Грегу Эбботту достались 33%. Еще 22% опрошенных сделали свой выбор в пользу других возможных кандидатов.

Пока неизвестно, от какой партии стал бы баллотироваться сам МакКонахи, однако издание отмечает, что его взгляды, возможно, довольно центристские.

МакКонахи хочет стать губернатором?

В марте американский актер Мэттью Макконахи рассказал, что думал над выдвижением на пост губернатора штата Техас.

Он также говорил, что видит в штате немало проблем, которые требуют решения.

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Перевод: Катерина Комолова