Актер Мэтью МакКонахи имеет солидные шансы на победу в выборах губернатора штата Техас.
Об этом говорят данные нового опроса The Dallas Morning News и Техасского университета в Тайлере, пишет TMZ.
Читайте такжеМеттью Макконахи описал в мемуарах, как отец ломал пальцы матери во время ссорОрганизаторы опросили примерно 1 126 случайных жителей Техаса, зарегистрированных как избиратели, большинство из которых придерживаются республиканской позиции.
В результате звезда "Настоящего детектива" и "Далласского клуба покупателей" получил 45% голосов поддержки. При этом действующему губернатору штата, республиканцу Грегу Эбботту достались 33%. Еще 22% опрошенных сделали свой выбор в пользу других возможных кандидатов.
Пока неизвестно, от какой партии стал бы баллотироваться сам МакКонахи, однако издание отмечает, что его взгляды, возможно, довольно центристские.
МакКонахи хочет стать губернатором?
- В марте американский актер Мэттью Макконахи рассказал, что думал над выдвижением на пост губернатора штата Техас.
- Он также говорил, что видит в штате немало проблем, которые требуют решения.
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