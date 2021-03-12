Американский актер Мэттью Макконахи подумает над выдвижением на пост губернатора штата Техас.
Читайте такжеМама Илона Маска охарактеризовала украинокОб этом он рассказал в подкасте The Balanced Voice, передает popcornnews.
Актёр проживает в Техасе со своей семьей.
«Какова моя роль? Я действительно думаю, что мне есть чему научить и чем поделиться. В какую категорию я попаду в следующей главе моей жизни?» - сказал Макконахи.
Ещё в прошлом году он рассказывал, что вряд ли попытается уйти в политику.
Отмечается, что губернатор Техаса Грег Эбботт будет переизбран в следующем году. Он пока не прокомментировал заявление актёра.
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