Актриса Мерил Стрип показала, как пьет алкоголь на карантине - ролик стал вирусным (видео)

70-летняя звезда стала героиней гифки, которая облетела весь Instagram.

70-летняя Голливудская актриса Мерил Стрип вместе с коллегами по актерскому цеху, 67-летней Кристин Барански и 49-летней Одрой Макдональд, отпраздновала 90-летие композитора Стивена Сондхайма.

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Три кинозвезды исполнили в сети популярную в 1970-х песню The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла "Компания" (Company), написанного им. Актрисы образовали виртуальное трио, встретившись в Zoom за бокалом вина и мартини.

Мерил Стрип показала на видео, как смешивает себе коктейль и пьет алкоголь. Актриса, напевая одну из песен, хотела налить себе виски, а потом махнула рукой на приличия и хлебнула из горла. В результате 70-летняя звезда стала героиней гифки, которая облетела весь Instagram.