Оля удивила фанатов / instagram.com/cybulskaya
Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фото она позирует, лежа в ванне. При этом предстала Оля абсолютно голой. А чтобы не шокировать фанатов окончательно, певица решила слегка прикрыть грудь полотенцем.
"Шикарная", "Ты здесь как кошечка", "Вы прям куколка", "Вы красивая и молодая, и правильно, что этим пользуетесь", - написали фанаты.
Оля удивила фанатов / instagram.com/cybulskaya
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