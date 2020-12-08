Оля Цибульская завела сеть.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram пикантный снимок.

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На фото она позирует, лежа в ванне. При этом предстала Оля абсолютно голой. А чтобы не шокировать фанатов окончательно, певица решила слегка прикрыть грудь полотенцем.

"Шикарная", "Ты здесь как кошечка", "Вы прям куколка", "Вы красивая и молодая, и правильно, что этим пользуетесь", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич