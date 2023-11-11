Украинский воин-актер рассказал, что "купил немного долларов".

Олег Иваница - бывший участник "Дизель Шоу", который после начала полномасштабного вторжения России на украинскую землю пополнил ряды Вооруженных сил Украины, рассказал о службе.

Воинов нормально кормят и обеспечивают теплой одеждой, сказал защитник во время интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". Он отметил, что "на "нуле" платили 100 тысяч (гривень, - Ред.), четко платили". Собеседник добавил, что там же приходится тратить достаточно большую часть заработанных денег на ремонт авто и топливо.

"...Если бы мне не помогали друзья с ремонтом машин, то мне бы не хватило. Отложить удалось. Когда нас прошлым летом вывели из Киева, а потом оказалось, что это была зона боевых действий, а нам платили меньше", - сказал экс-участник "Дизель Шоу". По его словам, потом им перебросили дополнительные деньги, и он "купил немного долларов".

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Иваница также рассказал, как отстреливался от российских захватчиков. "У нас не было ситуаций, когда они на нас перлись. Было такое, что какими-то группками подходили ночью. Побратим смотрит в тепловизор, а ты туда наваливаешь. Смотришь в сторону их посадки, если там видишь движение, то туда наваливаешь", - поделился воин.

По его словам, в первые разы после того, как выпущено определенное количество пуль, приходит понимание того, что выстрелы сделаны в человека. "Потом ты понимаешь, что это не человек", - добавил бывший участник "Дизель Шоу".

Олег Иваница - биография:

Родился в 1979 году, учился в Тернопольской академии - окончил Институт международного бизнеса. Проходил обучение в студии актерского мастерства "Черный Квадрат". По состоянию на 2016 год был холост и имел двоих детей - 9-летнего Остапа и 17-летнюю Олю.

Был участником проекта "Дизель Шоу". В конце октября 2018 года, после того, как в ужасном ДТП погибла его коллега Марина Поплавская, заявил, что покидает проект.

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, Иваница ушел на фронт. Он рассказал журналистам, что в сети познакомился с девушкой Ланой, они погуляли, потом "закрутилось", и они поженились летом 2022 года.

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