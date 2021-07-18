По словам менеджера МакSим, артистка находится под наблюдением, ей оказывается вся необходимая помощь.

Менеджер российской певицы Марины Абросимовой, боле известной как МакSим, прокомментировала информацию об отказе легкого у певицы.

На своей странице в Instagram Маргарита Соколова пожаловалась, что у нее разрывается телефон, а информацию о состоянии здоровья певицы по закону запрещено выдавать без согласия родственников.

"Я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую информацию даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не обладаем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет!!!! Прошу вашего понимания!" - написала Соколова.

По ее словам, артистка находится под наблюдением, ей оказывается вся необходимая помощь.

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"Лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии", - заключила менеджер.

Ранее СМИ сообщили, что у МакSим отказывает правое лёгкое, ей становится хуже.

"По данным рентгена, правое лёгкое у артистки перестаёт работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ", - говорится в сообщении Mash.

Отмечается, что проблемы с работой лёгких сказались и на сердце.

"У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности", - добавляют росСМИ.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Григорий Бондарь