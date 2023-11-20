Его близкие защищали Украину на фронте.

Украинский певец MELOVIN рассказал, что среди его родных и близких людей есть те, которые с первых дней полномасштабного российского вторжения встали на защиту родины.

Некоторые из них продолжают служить в Вооруженных силах Украины, а некоторые погибли в боях за Украину.

"Больше они мне не улыбнуться", - сказал артист в интервью УНИАН.

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Также он рассказал, как реагирует на хейт в свой адрес из-за того, что он сам не взял в руки оружие и не поехал на фронт.

"Когда мне что-то забрасывают "Почему ты не на фронте?", я не реагирую. Что мне делать? Ссориться в комментариях с этими людьми? Не хочу. Возможно, им также тяжело, может они тоже кого-то потеряли на фронте. Все травмированы. Ты просто либо относишься к людям положительно, либо захлебываешься в своем негативе", - добавил певец.

Напомним, ранее MELOVIN признался, почему не пошел на фронт. По его словам, повестку он пока не получал, а вот идти добровольцем - боится. Он добавил, что не чувствует свою вину за то, что не находится на фронте.

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