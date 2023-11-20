Он честно сказал, что боится идти воевать.

Украинский певец MELOVIN рассказал, почему не вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного российского вторжения. По его словам, повестку он пока не получал, а вот идти добровольцем - боится.

"Я стаю на учете. Как и другие, мы чего-то ждем, но что именно - не знаю. Стать добровольцем - нет, потому что я сс*кло. Я сам это понимаю. Для того, чтобы пойти добровольно, надо иметь яйца, а у меня их нет. Поэтому я готов помогать всем остальным", - сказал артист в интервью УНИАН.

Он добавил, что не чувствует свою вину за то, что не находится на фронте.

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"Мне пытаются навязать эту вину, но никакой вины я не должен испытывать априори. За мобилизацию отвечают определенные органы, а я - не эти органы. Я себе ничего не подделал, ничего не купил", - добавил певец.

MELOVIN говорит, что если ему вручат повестку, он поедет на фронт. У него есть возможность уехать из страны, но он не будет этого делать.

"Выезжать из страны, чтобы потом быть изгоем - нет, не хочу. У меня есть возможность это сделать, но вопрос: "Зачем?" Я нигде не прячусь, вы можете найти в интернете, где я живу. Чего мне бояться? Я живу в своем государстве", - отметил артист.

Напомним, ранее стало известно о том, что у MELOVIN сахарный диабет. Он рассказал, что у него постоянно были проблемы с весом, поэтому он решил обратится к врачу.

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