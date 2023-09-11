Сообщается, что его избранницей стала экс-участница "ВИА Гры".

Российские СМИ распространяют информацию о том, что композитор Константин Меладзе закрутил роман с молоденькой певицей, которая была участницей группы "ВИА Гра".

Сообщается, что избранницей Меладзе стала София Тарасова. Знаменитости сами подогревают слухи о своих отношениях. Во-первых, Меладзе написал для Тарасовой лирическую песню о любви. А вот для Веры Брежневой он последнее время не пишет тексты.

Во-вторых, Брежнева удалила из соцсетей все фотографии с Меладзе. Хоть она и не комментирует отношения с ним, вместе они перестали появляться на публике и даже не мелькают в соцсетях друг друга.

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Как отреагировали пользователи сети

"С Брежневой никто не сравнится"

"Вообще было бы не удивительно. Жену бросил ради Брежневой, Брежневу бросил ради более молодой. Классика"

"Меладзе - тот еще ловелас"

Стоит отметить, что слухи о разводе Меладзе и Брежневой ходят уже давно. Еще в начале полномасштабного российского вторжения СМИ страны-агрессора писали, что между ними пробежала черная кошка. Они расстались якобы из-за разных политических взглядов - Брежнева сразу же поддержала Украину и уехала в Польшу заниматься волонтерством, а Константин до сих пор молчит о большой войне.

Напомним, ранее продюсер раскрыл детали развода Брежневой и Меладзе.

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