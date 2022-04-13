Малышке исполнился всего лишь годик.

Российские артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые ранее осудили войну в Украине, впервые показали свою младшую дочь в честь ее дня рождения. 12 апреля малышке исполнился всего годик.

"Нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья. Любим", - подписала семейное фото Джанабаева.

Супруги вместе с малышкой позировали в повседневной одежде, а вокруг них было много воздушных шариков.

Отметим, 26 февраля 2004 года Альбина Джанабаева родила сына Константина от Валерия Меладзе, а 2 июля 2014 года родился второй сын Лука. 15 марта 2021 года в своём Instagram объявила о третьей беременности. 12 апреля 2021 года у пары родилась дочь Агата.

Напомним, ранее Валерий Меладзе после призыва остановить войну в Украине "переобулся" и дал концерт в России.

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