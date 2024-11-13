38-летняя знаменитость в четвертый раз станет мамой.

Известная американская актриса Меган Фокс совсем скоро в четвертый раз станет мамой. Она родит малыша от своего 34-летнего бойфренда - американского рэпера Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер. Стало известно, когда в семье произойдет пополнение.

Голливудская звезда объявила о беременности в своем Instagram накануне, 12 ноября. На кадре, который опубликовала знаменитость, заметно, что округлый животик Фокс довольно большой. Сама артистка не стала раскрывать никаких подробностей своей беременности.

А вот инсайдеры в комментарии изданию TMZ сообщили, что сейчас Меган находится на 4-5 месяце беременности. Вероятно, роды состоятся весной следующего года. Более того, звездная пара уже знает пол будущего малыша, но пока держат его в секрете.

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Источники добавили, что сейчас Фокс чувствует себя хорошо, а ее беременность проходит без осложнений. К слову, этот ребенок будет уже четвертым для актрисы. Она воспитывает трех сыновей от Брайана Остина Грина. А для Бейкера новорожденный будет вторым ребенком. У него уже есть дочь Кейси.

Что известно о Меган Фокс

Ее карьера началась в подростковом возрасте, когда она начала сниматься в телевизионных сериалах, а в начале 2000-х годов Меган стала известной как модель и актриса.

Фокс стала известной в 2007 году после роли в фильме "Трансформеры", где она играла Микаэлу Бейнс. После успеха ленты она снялась в продолжении этой картины, а также в других проектах, в частности, "Тело Дженнифер" (2009), "Черепашки-ниндзя" (2014), "Диктатор" (2012).

Напомним, ранее Меган Фокс рассказала, сколько стоили ее пластические операции. Звезда откровенно рассказала, что меняла в себе.

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