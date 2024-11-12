Знаменитость продемонстрировала свой округлый животик на пикантном снимке.

Известная американская актриса и модель Меган Фокс сообщила, что беременна четвертым ребенком. 38-летняя звезда опубликовала откровенную фотографию, которой и сообщила, что готовится снова стать мамой.

Радостной вестью знаменитость поделилась в своем Instagram. Отцом будущего малыша станет избранник актрисы - 34-летний рэпер Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер.

В соцсети Меган опубликовала откровенный снимок, на котором похвасталась своим беременным животиком. На камеру модель позировала полностью обнаженной. Ее тело было облито черной краской. К слову, на кадре она отметила своего возлюбленного Бейкера, тем самым подтвердив, что именно он станет отцом ее ребенка.

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"Ничего на самом деле не потеряно. С возвращением", - лаконично подписала кадр Фокс, а также поделилась еще одним снимком, на котором показала положительный тест на беременность.

Отметим, что это будет первый совместный ребенок у пары. Меган уже воспитывает трех сыновей Нова, Бодхи и Джорни от бывшего мужа Брайана Остина Грина. А у Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кэсси от предыдущих отношений.

Что известно об отношениях Фокс и Бейкера

Знаменитости познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. Уже через год влюбленные объявили о помолвке. Они планировали организовать свадьбу, но она так и не состоялась.

Примерно год назад стало известно о кризисе в отношениях звезд. Поклонники даже подозревали Бейкера в измене. Однако позже Фокс опровергла слухи. Также существуют предположения, что проблемы в отношениях возникли из-за наркотической зависимости мужчины. Они в течение длительного времени посещала психолога, чтобы спасти отношения.

Кроме того, в прошлом году Меган потеряла ребенка. У нее произошел выкидыш на 10 неделе беременности. Потеря малыша стала очень болезненной для Фокс и она называла этот период самым сложным в своей жизни.

В марте этого года они разорвали помолвку, но продолжали находиться в отношениях. Влюбленные даже делали паузу, чтобы сохранить чувства и снова быть вместе. Вероятно, сейчас во взаимоотношениях рэпера и актрисы нет проблем и им удалось преодолеть кризис.

Напомним, ранее Меган Фокс после отмененной свадьбы дала совет женщинам. Актриса убеждена, что главной миссией мужчин является моральное истощение женщины.

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