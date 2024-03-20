Она также назвала, что именно меняла в себе.

Известная американская актриса и модель Меган Фокс любит менять свою внешность и делала пластические операции. Недавно она впервые назвала их количество и сумму, которую потратила на все трансформации.

Так 37-летняя актриса заявила, что только увеличивала грудь и колола ботокс. Однако плохо переносит анестезию, поэтому каждое свое решение лечь под нож хирурга она долго обдумывает.

"Ложиться под наркоз - это риск для вашей жизни. Поэтому, когда мне пришлось заняться грудью, я подумала: "Слушай, если ты собираешься усыпить меня, если я буду болеть два месяца из-за общей анестезии... мне лучше проснуться с самой большой грудью, которую ты можешь поместить в мое тело. И мой врач сделал именно это. Я подумала: "Я хочу награду за страдания, через которые мне придется пройти", - сказала Меган в подкасте Call Her Daddy.

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Она отметила, что маммопластикой осталась довольна. Правда, такая операция стоила ей 30 000 долларов (более 1 миллиона гривень).

Также Фокс делала косметологическая процедуры на лице - только колола ботокс. На все другое она не решилась и назвала такую причину:

"Я никогда не делала никакой подтяжки лица, не использовала нити. Это не по каким-то моральным соображениям, я просто не верю, что они работают. А еще я боюсь, что они помешают, когда мне действительно понадобится подтяжка лица. Я никогда не делала липосакцию, контурную пластику тела или что-то подобное".

Единственное, что еще мечтает изменить Меган в себе, так это ягодицы. Она хочет их увеличить, однако пока не готова несколько месяцев восстанавливаться после операции и ходить с синяками. Поэтому советует всем, кто хочет ложиться под нож хирургов, хорошо думать и взвесить все за и против.

Напомним, ранее Меган Фокс оскандалилась странным высказыванием об украинских женщинах.

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