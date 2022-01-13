Возлюбленный сделал предложение звезде под баньяном с самой большой в мире площадью кроны.

Рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение голливудской актрисе Меган Фокс. Вскоре пара сыграет свадьбу.

Радостной вестью звезда поделилась в Instagram.

Фокс показала трогательный ролик признания. На кадрах возлюбленный звезды опустился на одно колено и предложил ей выйти замуж. Тронута Меган также села на колени рядом с ним и ответила согласием. Пара нежно обнялась.

Читайте такжеМеган Фокс шокировала признанием о своем теле на фоне эротической фотосессии с бойфрендом (фото)Machine Gun Kelly сделал предложение любимой под баньяном с самой большой в мире площадью кроны. Сама Меган написала, за время отношений, что они вместе с любимым прошли через ад.

"В июле 2020-го мы сидели под этим баньяном. Мы просили о чуде. Мы не замечали боли, с которой столкнулись вместе за такой короткий лихорадочный период. Не подозревая о работе и жертвах, которые требуют от нас отношения, но опьяненные любовью. И карма. Как-то за полтора года пройдя через ад вместе и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И, так же как и в каждой жизни до этого, и в каждой жизни, которая будет за ней, я сказала "да". ... А потом мы пили кровь друг друга. 1.11.22", - подписала видео счастливая Меган.

Напомним, что ранее Меган Фокс была замужем за актером Брайаном Остином Грином. У экс-супругов трое общих сыновей.

У Machine Gun Kelly есть дочь.

О ее романе с рэпером Machine Gun Kelly впервые заговорили в 2020-м. К тому времени Меган уже ушла от Остина Грина.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly познакомились на съемках ленты "Север на злаковом поле". Их отношения развивались быстро. Звезда помогла любимому преодолеть наркотическую зависимость, они сделали парные тату, а рэпер до сих пор носит на шее подвеску с кровью Фокс.

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