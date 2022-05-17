Актриса испортила комбинезон ради секса с женихом.

Голливудская актриса Меган Фокс шокировала поклонников очередным откровенным признанием. В этот раз она поделилась новостью о том, что испортила свой комбинезон, в котором позировала на красной дорожке на музыкальной премии Billboard Music Awards, ради секса со своим женихом Machine Gun Kelly.

Так, актриса вырезала между ног дырку, чтобы было удобнее заняться сексом. Об этом она сообщила и своему стилисту, который готовил ее к церемонии.

"Дорогой ли этот голубой наряд, потому что мы только что вырезали дыру в районе промежности, чтобы заняться сексом", – поинтересовалась у стилиста Меган.

На что стилист ответил, что ненавидит Меган и зашьет эту дыру. Позже скрин переписки появился в Instagram Фокс.

Поклонники звездной пары отметили, что они не хотели знать настолько интимные подробности из их жизни и попросили в будущем думать, что стоит рассказывать общественности, а что - нет.

Напомним, ранее рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение голливудской актрисе Меган Фокс. Вскоре пара сыграет свадьбу.

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