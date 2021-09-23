На одном из фото звезды позируют в черном нижнем белье, держа в зубах одно яблоко на двоих.

Американская актриса Меган Фокс и модель Кортни Кардашьян снялись в откровенной фотосессии и покорили поклонников.

Фото звезд появилось на Instagram-странице Skims – бренда стильного женского белья и домашней одежд, который принадлежит Ким Кардашьян.

На одном фото девушки запечатлены топлес в черном нижнем белье, на другом – они позируют в черных комплектах, держа в зубах одно яблоко на двоих. На третьем снимке модели - уже в белом нижнем белье.

Фотосессия вызвала фурор у поклонников бренда: "Божественно!", "Очень сексуально!", "Так горячо!", "Это потрясающе!".

С кем сейчас встречается Меган Фокс

Актриса сейчас встречается с Machine Gun Kelly. Пара познакомилась на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". По их словам, это была любовь с первого взгляда. Артисты начали встречаться еще тогда, когда Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином.

Вскоре Меган подала на развод и решила строить отношения с Колсоном (настоящая фамилия рэпера - УНИАН). Кроме того, бывшая девушка Колсона рассказывала, что он изменял ей с Меган Фокс. Девушка начала догадываться о неверности певца, когда сниматься в клипе Machine Gun Kelly на трек Bloody Valentine вместо нее пригласили актрису.

Автор: Виолетта Орлова