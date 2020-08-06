Меган Фокс публично призналась в любви своему бойфренду

Актриса опубликовала новое фото.

Известная актриса Меган Фокс опубликовала в Instagram фотографию со своим новым бойфрендом Колсоном Бэйкером.

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Меган предстала в бюстгальтере от купальника и в полотенце, которое обернула вокруг бедер. А Колсон был абсолютно голый, лишь прикрыл интимные части тела также полотенцем.

"Невероятно красивый мальчик… Мое сердце принадлежит тебе", - написала Меган.

Бывший супруг актрисы Брайан Остин Грин отреагировал на такой пост бывшей возлюбленной. Он опубликовал у себя на страничке в Instagram фотографии и детей и написал: "Невероятно красивые мальчики… Мое сердце принадлежит вам".

Как сообщал УНИАН, актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly подтвердили роман.

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