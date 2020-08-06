Меган Фокс публично призналась в любви своему бойфренду
17:51, 06 августа 2020Звезды
89 0
Актриса опубликовала новое фото.
Пара сделала сэлфи / instagram.com/meganfox
Известная актриса Меган Фокс опубликовала в Instagram фотографию со своим новым бойфрендом Колсоном Бэйкером.
Читайте такжеМеган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали об отношениях
Меган предстала в бюстгальтере от купальника и в полотенце, которое обернула вокруг бедер. А Колсон был абсолютно голый, лишь прикрыл интимные части тела также полотенцем.
"Невероятно красивый мальчик… Мое сердце принадлежит тебе", - написала Меган.
Бывший супруг актрисы Брайан Остин Грин отреагировал на такой пост бывшей возлюбленной. Он опубликовал у себя на страничке в Instagram фотографии и детей и написал: "Невероятно красивые мальчики… Мое сердце принадлежит вам".
Как сообщал УНИАН, актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly подтвердили роман.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter