Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly подтвердили роман

Фанаты "застукали" пару в одном из баров Лос-Анджелеса.

Американская актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly подтвердили свои романтические отношения.

Фанаты "застукали" пару в одном из баров Лос-Анджелеса, когда те выходили на улицу, передает US News.

При этом Фокс и Machine Gun Kelly держались за руки. Затем пара села в автомобиль и страстно поцеловалась.

Стоит отметить, что ранее Меган рассталась с Брайаном Остином Грином. Сам Грин рассказал, что актриса ему не изменяла и что они с Бэйкером только друзья. При этом сама Фокс считает немного иначе. Она снялась в клипе рэпера, где они сыграли парочку.

Также интересно, что Брайана "застукали" с 25-летней моделью Кортни Стодден. Они вместе посетили мексиканский ресторан в Лос-Анджелесе. Но пока никто из них не подтвердил информацию о романе.

Как сообщал УНИАН, ранее Меган Фокс снялась обнаженной в клипе своего нового парня.

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