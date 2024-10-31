Актриса потеряла ребенка в день его рождения.

Популярная американская актриса Мэдисон Де Ла Гарза, наиболее известная по роли Хуаниты Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", сообщила, что потеряла ребенка. У артистки умер ребенок в день своего рождения.

Она поделилась трагической историей, которую пережила с мужем недавно, в своем Instagram. В сентябре этого года звезда сообщила, что беременна первенцем.

В частности, она опубликовала фотографии со своим мужем Райаном Митчеллом, на которых продемонстрировала округлый животик. Тогда женщина писала, что малыш должен родиться в октябре.

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"О, Райан, как я тебя люблю. Спасибо, что осуществил все мои мечты. Малыш Митчелл, октябрь, 2024 год", - отмечала артистка.

После этого поста знаменитость почти 2 месяца не выходила на связь и не делилась новыми кадрами в сети. Причиной этому стал выкидыш. По словам Мэдисон, 27 сентября ей сделали срочную операцию. У нее преждевременно начались роды. У супругов родилась дочь, которая умерла в день кесарева сечения.

"Вечером 27 сентября после экстренного кесарева сечения мы с Райаном впервые и в последний раз приняли нашу маленькую девочку. Спасибо, Ксиомара, за то, что ты сделала нас родителями самого совершенного ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, милая девочка", - написала Де Ла Гарза.

Напомним, ранее известный украинский ведущий признался, что у его возлюбленной был выкидыш. Слава Демин рассказал, как пережил сложный период.

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