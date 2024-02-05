По его словам, в топ-10 они точно попадут.

Медиаэксперт Денис Путинцев высказался относительно победы Alyona Alyona и Jerry Heil на Нацотборе и оценил их шансы на победу уже на самом Евровидении-2024.

Как он рассказал в комментарии УНИАН, победа Джерри Хейл и Алены Алены на Нацотборе, с музыкальной точки зрения, была прогнозируемой.

"Думаю, что срач все равно будет, но относительно сбоя в приложении "Дия". Могут говорить о том, что результаты подтасовали. Система голосования жюри и зрителей была предсказуема", - отметил Путинцев.

Однако медиаэксперт не уверен, что артисткам удастся одержать победу в Швеции, где будет проходить Евровидение в этом году.

"Шансы у девочек небольшие, честно говоря. Но не потому, что они какие-то плохие, а потому, что в этом году Украина уже все свои военные преференции исчерпает. Нужно будет привлекать европейскую аудиторию месседжами, а не самой песней. Украина в топ-10 однозначно попадет, но нам нужно сейчас не стараться выбиться в лидеры, а донести наши нарративы. Очень важно, как девочки будут себя представлять, в том числе и во время интервью западным СМИ", - говорит Путинцев.

А вот к самой песне "Teresa & Maria" у него вообще никаких вопросов нет. Он говорит, что она хитовая.

"У них более украинизированная песня по сравнению с Melovin, например, но не менее достойная, чтобы заигрывать с европейскими слушателями", - подытожил эксперт.

Напомним, сколько баллов получили участники Нацотбора на Евровидение-2024 от жюри и зрителей.

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