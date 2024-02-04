Этому дуэту пророчили победу как букмекеры, так и зрители.

Сегодня, 3 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2024. Среди 11 финалистов члены жюри и зрители выбрали самого достойного кандидата, который будет представлять нашу страну на масштабном песенном конкурсе.

Букмекеры прогнозировали победу Alyona Alyona и Jerry Heil. Украинцы оказались согласны с их мнением и так же проголосовали за этот дуэт еще до финала.

Судя по всему, их ставки оказались пророческими. Ведущие Нацотбора уже объявили победителя и им, как предполагалось, стал дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

Видео дня

Стоит отметить, что их выступление на Нацотборе вызвало мурашки как у членов жюри, так и у ведущих и зрителей. Однако было и замечание. По словам Данилко, ему не хватило взаимодействия певиц на одной сцене. При этом он отметил, что Alyona Alyona круто читает рэп и добавил, что когда впервые услышал песню "Teresa & Maria", у него сразу возникла мысль, что она достойна звучать на сцене в Швеции.

К слову, ранее в сети разгорелся скандал из-за их конкурсной песни "Teresa & Maria". Слушатели отметили, что к личности Матери Терезы есть много вопросов. Но несмотря на это, в сети эта песня стала популярной. На YouTube-канале Alyona Alyona этот трек набрал уже более 6 миллионов просмотров.

Евровидение-2024 - что известно

Сам конкурс пройдет в мае 2024 года в Мальме. Первый полуфинал состоится 7 мая, второй - 9, грандиозный финал - 11 мая.

Известно, что Украина выступит в первом полуфинале. Также бороться за победу в первом полуфинале будут Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

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