Сегодня, 4 февраля, состоялось оглашение результатов Нацотбора на Евровидение-2024. Уже известно, сколько баллов получили 11 финалистов от членов жюри - Андрея Данилко, Джамалы и Сергея Танчинця, а также от зрителей.
Отметим, за победу на Нацотборе боролись Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA.
Еще во время финала жюри отметили alyona alyona & Jerry Heil и MÉLOVIN и сказали, что у них есть все шансы на победу. А вот к группе Nazva возникли вопросы из-за названия их песни "Slavic English" и посыла. Джамала сказала, что у украинцев достойный уровень знания английского и привела к примеру Юлию Санину, которая в 2023 году вела Евровидение на английском.
К песне SKYLERR также были претензии. Данилко отметил, что ее песня "Time is running out" похожа на песню "1944" Джамалы. Сама Джа ответила, что сходство есть, ведь их треки начинаются с одинаковой ноты. По их словам, это уже заезженная музыка.
Музыкальный продюсер Дмитрий Шуров для себя отметил группу NAHABA. Он сказал, что это темная лошадка Нацотбора. По его словам, у участников дуэта есть большие шансы стать известными артистами.
Оценки от жюри
По мнению членов жюри, наивысший бал заслужила группа Ziferblat, фаворитки букмекеров и зрителей alyona alyona & Jerry Heil оказались на втором месте, а Melovin - на третьем.
- Yaktak – Lalala (6 баллов)
- Ingret – Keeper (8 баллов)
- Nazva – Slavic English (2 балла)
- Anka – "Палала" (5 баллов)
- Drevo – Endless chain (4 балла)
- alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (10 баллов)
- Melovin – Dreamer (9 баллов)
- Skylerr – Time is running out (3 балла)
- Ziferblat – Place I Call Home (11 баллов)
- Yagody – Tsunamia (7 баллов)
- Nahaba – Glasss (1 балл)
Оценки от зрителей
Что касается зрительского голосования, то в этом году "Дия" проверяла возраст и гражданство пользователя. Голосовать можно было с 14 лет. Это и создало дополнительную нагрузку, вместе с активностью за одну секунду. Поэтому в приложении и произошел сбой.
Тем не менее украинцы сделали свой выбор. Результаты их голосования выглядят так:
- Yaktak – Lalala (10 баллов)
- Ingret – Keeper (2 балла)
- Nazva – Slavic English (1 балл)
- Anka – "Палала" (4 балла)
- Drevo – Endless chain (3 балла)
- alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (11 баллов)
- Melovin – Dreamer (9 баллов)
- Skylerr – Time is running out (6 баллов)
- Ziferblat – Place I Call Home (8 баллов)
- Yagody – Tsunamia (7 баллов)
- Nahaba – Glasss (5 баллов)
Напомним, финал Нацотбора на Евровидение-2024 состоялся 3 февраля. Участники показали свои номера, с которыми боролись за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.
Однако впервые в истории Нацотбора не удалось сразу же определить победителя из-за сбоя в приложении "Дия". В связи с этим было принято решение продлить голосование.
Также возник еще один неприятный инцидент. Певица SKYLERR сняла свою кандидатуру на Нацотборе из-за сомнений относительно того, что результаты голосования будут прозрачными.
SKYLERR отметила, что в этой пиар-гонке, сложившейся из-за сбоя в "Дии", участвовать ей не интересно.