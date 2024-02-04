Всего в приложении "Дия" проголосовали более 1 миллиона 160 тысяч человек.

Сегодня, 4 февраля, состоялось оглашение результатов Нацотбора на Евровидение-2024. Уже известно, сколько баллов получили 11 финалистов от членов жюри - Андрея Данилко, Джамалы и Сергея Танчинця, а также от зрителей.

Отметим, за победу на Нацотборе боролись Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA.

Еще во время финала жюри отметили alyona alyona & Jerry Heil и MÉLOVIN и сказали, что у них есть все шансы на победу. А вот к группе Nazva возникли вопросы из-за названия их песни "Slavic English" и посыла. Джамала сказала, что у украинцев достойный уровень знания английского и привела к примеру Юлию Санину, которая в 2023 году вела Евровидение на английском.

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К песне SKYLERR также были претензии. Данилко отметил, что ее песня "Time is running out" похожа на песню "1944" Джамалы. Сама Джа ответила, что сходство есть, ведь их треки начинаются с одинаковой ноты. По их словам, это уже заезженная музыка.

Музыкальный продюсер Дмитрий Шуров для себя отметил группу NAHABA. Он сказал, что это темная лошадка Нацотбора. По его словам, у участников дуэта есть большие шансы стать известными артистами.

Оценки от жюри

По мнению членов жюри, наивысший бал заслужила группа Ziferblat, фаворитки букмекеров и зрителей alyona alyona & Jerry Heil оказались на втором месте, а Melovin - на третьем.

Yaktak – Lalala (6 баллов)

Ingret – Keeper (8 баллов)

Nazva – Slavic English (2 балла)

Anka – "Палала" (5 баллов)

Drevo – Endless chain (4 балла)

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (10 баллов)

Melovin – Dreamer (9 баллов)

Skylerr – Time is running out (3 балла)

Ziferblat – Place I Call Home (11 баллов)

Yagody – Tsunamia (7 баллов)

Nahaba – Glasss (1 балл)

Оценки от зрителей

Что касается зрительского голосования, то в этом году "Дия" проверяла возраст и гражданство пользователя. Голосовать можно было с 14 лет. Это и создало дополнительную нагрузку, вместе с активностью за одну секунду. Поэтому в приложении и произошел сбой.

Тем не менее украинцы сделали свой выбор. Результаты их голосования выглядят так:

Yaktak – Lalala (10 баллов)

Ingret – Keeper (2 балла)

Nazva – Slavic English (1 балл)

Anka – "Палала" (4 балла)

Drevo – Endless chain (3 балла)

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (11 баллов)

Melovin – Dreamer (9 баллов)

Skylerr – Time is running out (6 баллов)

Ziferblat – Place I Call Home (8 баллов)

Yagody – Tsunamia (7 баллов)

Nahaba – Glasss (5 баллов)

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение-2024 состоялся 3 февраля. Участники показали свои номера, с которыми боролись за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Однако впервые в истории Нацотбора не удалось сразу же определить победителя из-за сбоя в приложении "Дия". В связи с этим было принято решение продлить голосование.

Также возник еще один неприятный инцидент. Певица SKYLERR сняла свою кандидатуру на Нацотборе из-за сомнений относительно того, что результаты голосования будут прозрачными.

SKYLERR отметила, что в этой пиар-гонке, сложившейся из-за сбоя в "Дии", участвовать ей не интересно.

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