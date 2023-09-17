Узнайте, сколько за концерты берут, в частности, Дорофеева и Билык.

Блогерша Shubaua в TikTok раскрыла стоимость выступлений многих украинских звезд на корпоративах. Она рассказала, сколько за 45-минутный концерт берут Ирина Билык, Макс Барских, Надя Дорофеева и другие артисты.

Так, чтобы заказать выступление Билык, утверждает блогер, придется заплатить 300 тысяч гривень. Как оказалось, 45-минутный концерт певицы выглялит довольно "бюджетно" на фоне "ценников" от других артистов.

Примерно столько же берет за корпоративы рэперша Alyona Alyona. Свое выступление она оценила в 8 тысяч долларов (примерно 295 тысяч гривень), рассказала блогерша.

Тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров выставил еще больший "ценник". Он оценил свое 45-минутное выступление в 15 тысяч долларов (более 550 тысяч гривень). Но это еще не самая высокая стоимость.

Также блогерша рассказала, сколько стоит выступление еще одного тренера "Голосу країни" - Нади Дорофеевой. Она берет за 45-минутный корпоратив уже 20 тысяч долларов (почти 740 тысяч гривень).

Еще больше берет Оля Полякова. Свое выступление "королева ночи" оценивает почти в миллион гривень. По словам блогера, за концерт Поляковой нужно заплатить 25 тысяч долларов (примерно 920 тысяч гривень).

Но и это еще не самый высокий "ценник". Как оказалось, больше всего за корпоративы берет Макс Барских. Свое 45-минутное выступление артист оценил в 50 тысяч долларов (примерно 1 миллион 800 тысяч гривень).

Однако входит ли в такие "ценники" трансфер - неизвестно. Вероятно, кроме оплаты за выступление заказчикам нужно оплатить дорогу звезды, ее проживание и все условия по райдеру.

Напомним, недавно продюсер рассказал, сколько зарабатывает Макс Барских. По его словам, суммы просто "космические".

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