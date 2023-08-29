По словам Ясинского, Браских просит приличную сумму за выступление.

Известный продюсер Михаил Ясинский в интервью Славе Демину рассказал о заработках артистов. Речь шла непосредственно о певце Максе Барских.

По словам Ясинского, ранее Макс работал с Аланом Бадоевым по контракту, но благодаря своему таланту и успеху стал полноценным партнером. Более того, проект "Макс Барских", как говорит продюсер, уже давно окупился.

Благодаря таким заслугам артист может запрашивать большие суммы денег за корпоративы или другие выступления.

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"У Макса Барских гонорар 50 тысяч долларов. В месяц ты работаешь минимум 10 раз, потому что в другие дни ты отдыхаешь. 10 раз по 50 тысяч долларов – это 500 тысяч долларов. Это просто какой-то космос", – признался продюсер.

Он добавил, что у Барских есть очень большой талант, поэтому его мнение в приоритете. То есть уже не Алан Бадоев все решает, а в обсуждениях принимает участие и сам артист, и его мнение ключевое в любых вопросах.

Чем известен Макс Барских

Макс Барских был участником "Фабрики звезд". Именно она принесла ему популярность. Он выпустил несколько хитов, среди которых "Туманы", "Неверная", "С*ка-любовь", "Агония", "Берега" и другие.

С начала полномасштабного российского вторжения он начал переводить свои песни на украинский язык.

Напомним, ранее продюсер Михаил Ясинский рассказал, сколько зарабатывают Оля Полякова, Потап и другие артисты. По его словам, с начала полномасштабной войны их заработки упали.

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