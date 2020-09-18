В сети осудили Майли за привлечение к себе внимания таким поведением.

Известная американская певица Майли Сайрус показала своим подписчикам слишком откровенное видео.

Ролик она разместила на своей странице в Instagram. 27-летнюю звезду раскритиковали в сети за такой "стриптиз".

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На опубликованной видеозаписи исполнительница разделась на камеру: сначала расстегнула штаны, а затем сняла майку и предстала топлес.

Многим подписчикам не понравилась чрезмерная откровенность Сайрус, о чем они написали в комментариях под ее роликом: "Мне стыдно на это смотреть", "Это ужасно", "Как тебе не стыдно?", "Майли, на тебя смотрят дети", "Как это развидеть?".

Ранее Майли Сайрус выпустила новый клип на песню Midnight Sky. Там поется о расставании с мужем Лиамом Хемсвортом.

Клип Майли Сайрус Midnight Sky

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Автор: Ольга Робейко