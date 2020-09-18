Майли Сайрус удивила своих подписчиков / фото instagram.com/mileycyrus

Ролик она разместила на своей странице в Instagram. 27-летнюю звезду раскритиковали в сети за такой "стриптиз".

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На опубликованной видеозаписи исполнительница разделась на камеру: сначала расстегнула штаны, а затем сняла майку и предстала топлес.

Многим подписчикам не понравилась чрезмерная откровенность Сайрус, о чем они написали в комментариях под ее роликом: "Мне стыдно на это смотреть", "Это ужасно", "Как тебе не стыдно?", "Майли, на тебя смотрят дети", "Как это развидеть?".

Bad ass edit fuck yeah

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее Майли Сайрус выпустила новый клип на песню Midnight Sky. Там поется о расставании с мужем Лиамом Хемсвортом.

Клип Майли Сайрус Midnight Sky

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Автор: Ольга Робейко