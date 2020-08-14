"Завяли помидоры": Майли Сайрус и Коди Симпсон расстались
Известная певица Майли Сайрус рассталась со своим возлюбленным Коди Симпсоном.
Именно парень стал инициатором разрыва, передает eonline.
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Ранее пару называли неразлучниками. Коди говорил о том, что они поддерживают друг друга (в плане трезвости, - УНИАН), и такое у него в жизни впервые. По его словам, они были на одной волне. Инсайдеры ранее рассказывали, что Майли рядом с Коди чувствует себя в безопасности, а он дарит ей ощущения на миллион.
При этом пути пары разошлись и теперь каждый пойдет своей дорогой. Интересно то, что сегодня Сайрус выпустила новый клип на песню Midnight Sky. Там поется о расставании с мужем Лиамом Хемсвортом.
"Очевидно, я прошла через очень публичный разрыв и, более, того развод с тем, с кем была в течение десяти лет", - поделилась певица.
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