Известная певица Майли Сайрус рассказала, что в период пандемии коронавируса занимается сексом онлайн.
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В интервью радиоведущему Говарду Стерну Сайрус сказала, что привыкла к виртуальному сексу и практикует его через приложение FaceTime.
"Я много занимаюсь сексом через FaceTime — это самый безопасный секс. Так я не подхвачу COVID-19. Я точно не собираюсь делать никаких безответственных поступков в отношении себя и других людей... Это просто смешно для тех, кто не примет надлежащие меры, чтобы защитить друг друга", - призналась артистка.
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