Співачка показала фото / instagram.com/mileycyrus

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На снимке девушка предстала в черном боди, колготках и лодочках на высоком каблуке. На голову она надела шапочку из сетки. А дополнили образ высокие черные перчатки и украшения. Пикантности фото добавило то, что звезда позировала на красном диване с шелковой постелью.

Співачка показала фото / instagram.com/mileycyrus

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Автор: Диана Могилевич