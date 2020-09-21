Певица показала фото.

Известная певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на кровати.

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На снимке девушка предстала в черном боди, колготках и лодочках на высоком каблуке. На голову она надела шапочку из сетки. А дополнили образ высокие черные перчатки и украшения. Пикантности фото добавило то, что звезда позировала на красном диване с шелковой постелью.

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Автор: Диана Могилевич