Ведущая возмущена тем, что международные организации так мало делают.

Украинская ведущая Маша Ефросинина осудила мировую реакцию на подрыв Каховской ГЭС. В результате затопления гибнут люди, появляется все больше жутких историй. А международные организации и известные люди будто бы решили молчать.

"На глазах у всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходит под воду, унося все живое... Вчера моя знакомая показала мне видеокадры своей тетки, которая, сидя на крыше своего дома на Херсонщине, сняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу", - рассказала Ефросинина на своей странице в Instagram.

Ведущая также отметила, что в сети уже много ужасных видео с последствиями подрыва ГЭС. Также трудно не заметить, как украинцы бросились помогать жителям затопленных населенных пунктов. Они спасают людей и животных, завозят необходимое.

"А что мир? ООН, видимо, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины украинский фонд-представитель во время войны.. Красный Крест раздает деньги жителям Щебекіно. Потому что они, пожалуй, важнее людей и животных, которые захлебываются под водой в Каховке... Илон Маск пишет о "не все так однозначно". ЕС честно признает, что Европа уже не сильно-то и жаждет принимать новых переселенцев, потому что предыдущие утомили.. Все международные организации сели заседать, и на выходе выдали нам только свое "беспокойство трагедией", - отметила ведущая.

По словам Ефросининой, она не просто так пишет о мировой реакции. Ведущая отметила, что известные люди и организации могли бы повлиять на ситуацию.

"Почти все статьи и Stories украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются организацией Meta... Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой бан - это когда ты можешь себе публиковать что-то, но этого никто не увидит!... Абсолютно все на самом деле знают, кто виноват во всех наших трагедиях. Но продолжают лишь выражать "озабоченность", - добавила звезда.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Впоследствии появились неутешительные прогнозы. Сообщалось, что оккупанты фактически уничтожили и Каховскую ГЭС, и Каховское водохранилище. Из-за подрыва дамбы под водой оказалось немало населенных пунктов. Гибнут люди и животные. К Одесскому заливу уже начало прибивать трупы животных и имущество пострадавших людей.

На подрыв дамбы отреагировало много звезд. Недавно о теракте высказался и Максим Галкин.

Вас также могут заинтересовать новости: